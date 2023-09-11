«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

На 20-й минуте Дмитрий Шевченко, реализовав большинство с передачи Александра Хохлачёва, вывел «Амур» вперёд. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачёв отыграл один гол. На 35-й минуте Артур Гиздатуллин после паса Александра Хохлачёва забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте Артур Гиздатуллин оформил дубль, на счету Александра Хохлачёва — третий ассист во встрече. На 54-й минуте Ян Дрозг забросил пятую шайбу — 5:1.