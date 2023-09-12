Матыцин ответил, могут ли ввести карту болельщика на хоккее

«Теоретически это возможно, я имею в виду появление карты болельщика на хоккейных соревнованиях, хотя это решение должно и будет приниматься с учётом интересов Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги", — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».