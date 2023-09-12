Чешский хоккеист раскритиковал соотечественников, играющих в России

«Вариант КХЛ для меня закрыт? Конечно.



В российских соревнованиях играют пять чешских хоккеистов, в том числе Лукаш Клок — мой друг и бывший одноклубник из Нижнекамска и Тусона? Это меня раздражает. У меня есть чёткое мнение, что я не хочу иметь с этим ничего общего. В то же время Лукаш — мой друг, я знаю его давно, и он хороший парень. Это сидит во мне. Лукаш мне нравится, и я знаю, что он неплохой человек. С другой стороны, мне не нравится, что он пошёл в этом направлении. Но это его дело, и я это уважаю», — приводит слова Кнота Sport.cz.