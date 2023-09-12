«Куньлунь» потерпел второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Локомотиву»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 15-й минуте второго периода Андрей Сергеев с передачи Степана Никулина открыл счёт в матче. На последней минуте периода Цзян Фу с передач Зака Лесли и Джека Родевальда восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв принёс хозяевам победу. В ассистентах — Артур Каюмов и Максим Шалунов.