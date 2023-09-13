Овечкин назвал лучших друзей в «Вашингтоне»

"Это, конечно, Кузя (Евгений Кузнецов. — "Газета.Ru"). Дима Орлов, несмотря на свой уход из "Вашингтона". Мы все равно тесно общаемся и переписываемся. А на старте моей карьеры в "Кэпиталз" это были Александр Семин и Сергей Федоров. Их советы и поддержка очень помогли мне в свое время", - рассказал Овечкин.