Овечкин назвал лучших друзей в «Вашингтоне»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью "Известиям" рассказал, кого из игроков "столичных" он может назвать лучшими друзьями.
"Это, конечно, Кузя (Евгений Кузнецов. — "Газета.Ru"). Дима Орлов, несмотря на свой уход из "Вашингтона". Мы все равно тесно общаемся и переписываемся. А на старте моей карьеры в "Кэпиталз" это были Александр Семин и Сергей Федоров. Их советы и поддержка очень помогли мне в свое время", - рассказал Овечкин.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.
На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.
Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. "Столичные" в первом матче 14 октября сыграют на своей площадке с "Питтсбург Пингвинз".