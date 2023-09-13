Олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал чешского хоккеиста, а ныне общественного деятеля Доминика Гашека. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».
«Знаю, что когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», то очень жалел, что пригласил в свою команду соотечественника Гашека. Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек — дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл. И что указывает Национальной хоккейной лиге, что ей надо делать», — сказал Майоров.
Гашек выступал в России за московский «Спартак». Этот клуб стал последним в карьере вратаря. Помимо чешских клубов, он играл в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз».
Гашек не раз подвергал критике чешское правительство за то, что оно на законодательном уровне не ввело запрет на выступление местных спортсменов на турнирах в России. Издание Zprávy Aktuálně заявляло, что экс-хоккеист выступит в Европарламенте и потребует отстранить представителей России и Белоруссии от любых стартов.