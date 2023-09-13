«Знаю, что когда Милош Ржига возглавлял «Спартак», то очень жалел, что пригласил в свою команду соотечественника Гашека. Не могу судить, был ли у них тогда конфликт. Но считаю, что Гашек — дурак полный. Потому что лезет во власть на популистских заявлениях, критикует Россию, в которой он играл. И что указывает Национальной хоккейной лиге, что ей надо делать», — сказал Майоров.