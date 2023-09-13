«Амур» по буллитам одержал победу над «Сибирью» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго периода Пётр Хохряков с передач Кирилла Слепца и Дмитрия Шевченко открыл счёт в матче. На 18-й минуте того же периода Николай Прохоркин с передачи Тейлора Бека восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хабаровчане. Победный бросок на счету Евгения Грачёва.

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