Сергачев рассказал о «культуре отмены» из-за отказа от ЛГБТ-акций в НХЛ

«Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть — я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но там [в США] культура отмены, она повыше, чем здесь. Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала», - заметил он.