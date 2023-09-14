Сергачев рассказал о «культуре отмены» из-за отказа от ЛГБТ-акций в НХЛ

Российский игрок НХЛ рассказал о «культуре отмены» из-за отказа от ЛГБТ-акций
Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев рассказал, что в американском обществе оказывается сильное давление на тех, кто отказывается участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ-сообществ, в том числе надевать свитер с символикой. Об этом он заявил в интервью Forbes.
17 января российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать специальный свитер в поддержку ЛГБТ из-за чего пропустил раскатку перед игрой с «Анахаймом».
Сам хоккеист сообщил, что его отказ связан с религиозными убеждениями. Инцидент вызвал настоящий скандал в американском обществе. При этом главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что уважает решение Проворова. Также поступок хоккеиста высоко оценил телеведущий Такер Карлсон, который назвал Проворова героем.
По словам Михаила Сергачева, в США при попытке отстоять свои убеждения спортсмены оказываются в сложной ситуации, так как, если «не надел майку, значит, ты против, автоматически».
«Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть — я не какой-то активист. То есть если не надел майку, это не значит, что я против и ненавижу всех. Вы со мной поговорите, пообщайтесь, поймете, какой я человек. Но там [в США] культура отмены, она повыше, чем здесь. Но, как мы видим, в случае с Проворовым она не сработала», - заметил он.
Россиянин рассказал, что хоккеисты внимательно следили за новостями о Проворове.
«Много либералов и демократов «душили», пытались как-то с этим что-то сделать, НХЛ даже хотела заплатить штраф $1 млн и выгнать Ивана Проворова. Звучало даже на NHL TV, мол, пусть едет на спецоперацию на Украину. Такую вот хрень сказал. Вообще чем думает? И этот человек работает там до сих пор. Меня это расстроило, я не знаю, как Иван на это реагировал, но надеюсь, что не очень сильно», - заявил Сергачев.
Он также обратил внимание, что после случая с Проворовым сами американцы начали отказываться надевать футболки с символикой, а сейчас их отменили вообще.
«И хорошо, что их отменили», - констатировал спортсмен.