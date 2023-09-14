$95.98+1.28103.11+1.54

Геннадия Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров КХЛ

Геннадий Тимченко единогласно переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров КХЛ
© ТАСС

Тимченко занимает эту должность с 2012 года. Он также является председателем совета директоров и президентом санкт-петербургского СКА.

В состав органа вошли 22 человека. Новыми членами совета директоров стали заместитель генерального директора по развитию бизнес-системы "Севергрупп" Александр Колобов и генеральный директор нижегородского "Торпедо" Александр Харламов. Председатель совета директоров омского "Авангарда" Михаил Аверин заменил Александра Крылова, который ранее занимал аналогичную должность. Первый вице-президент и директор магнитогорского "Металлурга" Алексей Жлоба заменил своего предшественника Сергея Ласькова, генеральный директор минского "Динамо" Артем Каркоцкий - Сергея Сушко.

В состав совета директоров также входят президент КХЛ Алексей Морозов, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, член совета директоров "Норильского никеля" Сергей Батехин, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов, президент ЦСКА Игорь Есмантович, вице-президент "Транснефти" Борис Король, исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов, президент "Ак Барса" Наиль Маганов, член совета директоров СКА Александр Медведев, вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали Виталий Прохоров, президент "Металлурга" Виктор Рашников, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР и СКА Роман Ротенберг, председатель наблюдательного совета "Спартака" Олег Усачев и генеральный директор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Хоккей, Сергей Сушко, Артем Каркоцкий, Сергей Батехин, Виталий Прохоров, Александр Колобов, Валерий Каменский, Александр Харламов, Александр Крылов, Дмитрий Курбатов, Игорь Есмантович, Кирилл Фастовский, Борис Король, Наиль Маганов, Алексей Анисимов, Алексей Морозов, Виктор Рашников, Роман Ротенберг, Александр Гуськов, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Александр Медведев, Торпедо, СКА, Металлург, Динамо, Норникель, ХК Авангард, Транснефть, Спартак