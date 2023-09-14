Тимченко переизбрали на пост председателя совета директоров КХЛ

Геннадий Тимченко единогласно переизбран на пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Тимченко занимает эту должность с 2012 года. Он также является председателем совета директоров и президентом санкт-петербургского СКА.