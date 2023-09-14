Гончаров: клуб КХЛ заставлял игрока расторгнуть контракт, чтобы не платить

«У нас есть команды… Они закончили раньше сезон — в плей-офф не попали. Или попали — не суть. И вот в это время игрока просто вызывает руководство и говорит: «Расторгай контракт». Чтобы не платить зарплату. До конца сезона там две зарплаты, по-моему, две с половиной или три. Он отказался. И его начали тренировать два раза в день. Прям жёстко тренировать», — сказал Гончаров в подкасте на YouTube-канале «Скользкий лёд».