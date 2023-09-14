«Авангард» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме
Омский «Авангард» на своем льду сумел переиграть «Адмирал» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Хозяева вели после дубля Михаила Беляева к 16 й минуте второго периода, однако еще до завершения игрового отрезка хоккеисты «Адмирала» сравняли счет — точные броски на счету Прохора Корбита и Даниила Гутика.
В дебюте третьего периода гостей впервые вывел вперед гол Тайлера Граоваца, но «Авангард» ушел от поражения — за полторы минуты до сирены ворота поразил Владимир Ткачев.
В овертайме победу «Авангарду» принесла шайба Рида Буше.
«Авангард» с 8 очками занимает 4 е место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» набрал 4 очка и идет 10 м на Востоке.