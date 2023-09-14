«Авангард» одержал победу над «Адмиралом» в овертайме

Омский «Авангард» на своем льду сумел переиграть «Адмирал» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Хозяева вели после дубля Михаила Беляева к 16 й минуте второго периода, однако еще до завершения игрового отрезка хоккеисты «Адмирала» сравняли счет — точные броски на счету Прохора Корбита и Даниила Гутика.

В дебюте третьего периода гостей впервые вывел вперед гол Тайлера Граоваца, но «Авангард» ушел от поражения — за полторы минуты до сирены ворота поразил Владимир Ткачев.

В овертайме победу «Авангарду» принесла шайба Рида Буше.