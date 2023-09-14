«Салават Юлаев» одержал волевую победу в «зелёном дерби» с «Ак Барсом»

В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс» . Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 13-й минуте второго периода Вячеслав Лещенко с передач Александра Хмелевски и Динара Хафизуллина оформил дубль и восстановил равенство в счёте.