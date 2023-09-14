Жене Малкина предложили поработать на OnlyFans

Анна Кастерова, жена хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, на своей странице в соцсетях опубликовала скриншот с сообщением от агентства, которое ищет моделей для OnlyFans. Кастеровой написали, что она сможет зарабатывать €1000-2000 в месяц.

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«А что делать надо?» — подписала скриншот Кастерова.

В 2016 году Малкин и Кастерова сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Никита. Ради своего мужа Кастерова оставила карьеру ведущей и перебралась в США. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

В минувшем сезоне Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).