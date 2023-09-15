СКА потерпел четвёртое поражение подряд, проиграв московскому «Динамо»

Хоккеисты петербургского СКА потерпели домашнее поражение от московского «Динамо» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Хозяева открыли счет на 5 й минуте после точного броска Арсения Грицюка, для которого гол стал дебютным в КХЛ в составе СКА.

Однако еще до первого перерыва гости вышли вперед благодаря шайбам Максима Джиошвили и Владислава Михайлова. Окончательный результат подвел гол Джиошвили в третьем периоде — форвард «Динамо» оформил дубль. Поражение стало для СКА четвертым подряд в лиге, команда Романа Ротенберга остается на 10 й позиции в Западной конференции с 4 очками.