«Сочи» победил «Сибирь» в матче КХЛ

«Сочи» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 4:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Михал Криштоф, Борна Рендулич и Артем Николаев. У гостей голами отметились Николай Прохоркин и Тейлор Бек.

Далее «Сочи» примет на своей арене «Северсталь» 18 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Сибирь» днем ранее сыграет на выезде со СКА с 21:00.