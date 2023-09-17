ЦСКА одолел "Спартак" и одержал первую победу в трех матчах КХЛ

Московский ЦСКА после своего худшего старта в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) добился важнейшей победы. В столичном дерби армейцы в овертайме дожали "Спартак" - 3:2.

© Российская Газета

В первом периоде были все основания ожидать, что ЦСКА потерпит третье поражение кряду. Уже к 12-й минуте действующий чемпион КХЛ "горел" со счетом 0:2.

Но, как выразился форвард армейцев Константин Окулов, "ЦСКА переосмыслил свою игру, сделал правильные вещи и победил". Дубль Максима Соркина перевел игру в овертайм, а там победу "красно-синим" принес Сергей Плотников. Кстати, дополнительную пятиминутку ЦСКА провел в фирменном стиле - без вратаря, которого заменил полевой игрок. Это сработало уже в пятый раз с тех пор, как Федоров впервые прибегнул к тактическому приему.

А в основное время ворота армейцев защищал небезызвестный Иван Федотов. Для него это был четвертый матч, который он вряд ли может записать себе в актив. Первую шайбу Иван пропустил после первого же броска в створ, вторую - после четвертого.

Между тем в КХЛ не осталось ни одной команды без поражений. Последним пало нижегородское "Торпедо", уступившее на выезде казанскому "Ак Барсу" - 3:4. Хотя по ходу матча гости вели со счетом 2:0.

Не последний вклад в победу внес Вадим Шипачев, с двумя голевыми передачами обновивший рекорд КХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах. У Шипачева их теперь 758 (239 шайб+520 передач). У оставшегося позади Сергея Мозякина - 756 (351+405) баллов.