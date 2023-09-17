Третьяк: песня Добронравова «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов

«Он прожил очень яркую и интересную жизнь, потому что его творчество связывало его с деятелями культуры, искусства, спорта. Он был везде свой, потому что отражал душу тех людей, с кем он дружил, кого знал, и писал потрясающие стихи, на которые потом накладывались песни. Песня «Трус не играет в хоккей» стала гимном всех хоккеистов. Я помню, что выходил на площадку под эту музыку в майке сборной и ЦСКА. И всегда эта песня звала к победам.



Я много раз с ним встречался, был знаком. На Олимпиады он приезжал со своей женой Александрой Пахмутовой, болел за нас на трибунах, давал концерты на Олимпиадах в узком кругу. Он действительно легенда нашей поэзии и друг спорта», — приводит слова Третьяка ТАСС.