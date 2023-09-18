ХК ЦСКА потерпел поражение в матче с «Локомотивом»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).