Сайт НХЛ дал прогноз на количество голов Овечкина в новом сезоне

«Сколько голов будет у Алекса Овечкина в новом сезоне? Более 40, если он останется здоровым и сыграет не менее 70 игр.



Овечкин, не дал нам никаких поводов для сомнения в том, что он сбавит обороты. В прошлом сезоне он забил 42 гола в 73 играх и 50 голов в 77 играх в сезоне-2021/2022. В воскресенье ему исполнилось 38 лет, но его бросок по-прежнему лучший в НХЛ», — сказано в сообщении на сайте.