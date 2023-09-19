Зюганов назвал ЦСКА "главным спортивным щитом державы"

— Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым, — сказал Зюганов в эфире «Матч ТВ».