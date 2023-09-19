Зюганов назвал ЦСКА "главным спортивным щитом державы"

Депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире «Матч ТВ» заявил, что ЦСКА является главным спортивным щитом России.
Во вторник министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в здании Государственной думы открыли выставку, которая посвящена юбилею Центрального спортивного клуба армии, — «ЦСКА — 100 лет побед». Зюганов принял участие в мероприятии. В 2023 году общество отмечает отмечает 100 летний юбилей.
— Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы. Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело. Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым, — сказал Зюганов в эфире «Матч ТВ».
В мероприятии также участвовали двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, начальник ЦСКА Артем Громов, первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, члены комитета Госдумы по физической культуре и спорту во главе с председателем Дмитрием Свищевым.