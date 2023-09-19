Экс-легионер «Авангарда»: высшей точкой для меня был Омск

«Как прошёл первый год в «Брно»? Меня часто об этом спрашивают, но я встречал только хороших людей, поэтому никаких неприятных комментариев. Иногда бывают дружеские подколы, но мне здесь хорошо, потому что город замечательный.



Возвращение тоже было успешным с точки зрения хоккея? Я думаю да. Конечно, командная цель была где-то выше, но, с личной точки зрения, это был хороший сезон. У амбициозного клуба есть и требовательные болельщики. Я рад за них, потому что это лучше, чем не иметь поддержки на домашних матчах. Они вовлечены в игру. Но высшей точкой для меня был Омск, где люди жили только хоккеем", — приводит слова Фурха Sport.cz.