Хоккеист рассказал об отношении к россиянам в Канаде

«Сталкивался ли я с негативным отношением к россиянам? Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно. Партнеры спрашивают о жизни в России. Некоторые даже пытаются учить русские слова. Им это интересно», — заявил форвард.



Российский форвард играет в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) с лета 2021 года. До переезда в Канаду он выступал в системе магнитогорского «Металлурга». Нападающий не провел ни одного матча за основную команду, однако с 2020 года выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе «Стальных лис».



В начале сентября латвийский вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш заявил, что у него нет проблем из-за игры в России. «Ко мне лично никто не подходил, ничего не говорил», — подчеркнул он.