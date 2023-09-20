В Челябинске прошло первое заседание суда по делу о наркотиках экс-директора «Трактора»

По информации источника, заседание продлилось около часа. Комментариев Шинин и его представитель не дали. Слушание прошло сегодня, 20 сентября, в Центральном районном суде Челябинска.

Напомним, в июле Шинин был задержан, а в «Тракторе» сообщили о его отставке с поста спортивного директора клуба. Бывший хоккеист был остановлен представителями правоохранительных органов перед поездкой на рыбалку. В его автомобиле были обнаружены наркотики. Отмечалось, что Шинин приобретал запрещённые вещества для самостоятельного употребления, а не продажи.