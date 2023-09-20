«Локомотив» уверенно обыграл «Динамо» в гостях, минчане потерпели пятое поражение подряд

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало «Локомотив». Встреча завершилась уверенной победой железнодорожников со счётом 4:1.

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На шестой минуте второго периода Ярослав Лихачёв с передач Павла Красковского и Дениса Алексеева сделал счёт 3:0.

На 13-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Коди Кёррана и Сэма Энаса размочил счёт в матче. В конце матча Александр Полунин установил окончательный счёт матча.

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