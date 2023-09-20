ХК "Нефтехимик" потерпел четвертое поражение подряд

«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Уфимская команда одержала победу на своем льду со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).
В составе победителей голами отметились Николай Кулемин (14 я минута), Александр Комаров (26 я), Павел Коледов (50 я) и Матвей Бабенко (59 я). У «Нефтехимика» голы в активе Андрея Белозерова (41 я) и Данила Шерстобитова (48 я).
«Салават» выиграл третий матч подряд и с 10 очками занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение в сезоне и замыкает турнирную таблицу на Востоке (3 очка).
Еще в одном матче игрового дня «Металлург» в серии буллитов выиграл у «Автомобилиста» — 2:1.