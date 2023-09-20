ХК "Нефтехимик" потерпел четвертое поражение подряд

В составе победителей голами отметились Николай Кулемин (14 я минута), Александр Комаров (26 я), Павел Коледов (50 я) и Матвей Бабенко (59 я). У «Нефтехимика» голы в активе Андрея Белозерова (41 я) и Данила Шерстобитова (48 я).