Три очка Конюшкова помогли «Торпедо» победить «Витязь» в родных стенах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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На третьей минуте первого периода Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Богдана Конюшкова открыл счёт в матче.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте третьего периода Владислав Фирстов с передач Кирилла Максимова и Богдана Конюшкова удвоил преимущество подопечных Игоря Ларионова. На 18-й минуте периода Иван Савчик с передач Егора Воронкова и Руслана Педана размочил счёт в матче. В конце игры окончательный счёт установил Богдан Конюшков.

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