Александр Кожевников рассказал о проблемах с памятью после коронавируса.

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Двукратному олимпийскому чемпиону сегодня исполнилось 65 лет.

– С какими мыслями подходите к юбилею?

– Я не очень люблю дни рождения и уж тем более юбилеи. Когда ты маленький – конечно, радуешься, ждешь подарков. Но чем старше становишься, тем меньше хочется праздновать.

А сейчас и время такое, что не до шумных торжеств. Соберу в ресторане лишь самых близких друзей.

– Александр Ширвиндт говорит: «Возраст – понятие сиюминутное. Сегодня кажется, что мне 77. А назавтра может быть 120». Сколько вам – по ощущениям?

– Ну... Чувствую себя великолепно. Гораздо моложе, чем записано в паспорте. Лет на 45.

О возрасте забываю еще и потому, что два года назад переболел коронавирусом. В легкой форме – но с тех пор проблемы с памятью. Особенно на даты и дни рождения. Вылетели из головы напрочь! Все! Как будто зачистили.