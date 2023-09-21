Чемпион ОИ Каменский: возраст не помешает Овечкину забить 50 голов за сезон

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал слова журналиста сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэна Розена, который заявил, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросит более 40 шайб в грядущем сезоне. Слова Каменского передает Metaratings.ru. "Он в отличной форме, готовился. У него было время отдохнуть, восстановиться, подготовиться. Они не попали в плей-офф в прошлом году. Поэтому вполне реально желаю ему этого и даже больше. И почему именно 40, а не 50? Он забивал уже, и не один раз. Возраст не должен ему помешать, наоборот, опытнее становится, мудрее", – сказал Каменский. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира. Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.