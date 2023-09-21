Главный тренер «Амура» прокомментировал поражение от московского «Динамо»

«В актив можно занести первый и третий периоды. Второй мы провалили. Соперник играл в наложение, более короткими сменами. Наши игроки посчитали, что можно обойтись и так, играть по минуте. Жаль, что потеряли очко.



Есть претензии к нападающим, так как три гола за три игры — это очень мало. Гол Уила — потеря концентрации. Вратарь стеной стоит, спасибо ему. Лозебников четыре матча железно играет. Я не считаю, что физически нас не хватает на всю игру.



Замена Броадхëрсту? Рынок скудный, не только мы ищем, игроков нет. Я публично из игроков никого обсуждать не буду. Нужно им ещё притереться. Когда можно создать момент — идёт какое-то раздвоение. Акцент был и на дисциплине, и на разборе динамовского большинства. Я каждый день об этом говорю, но, может, наконец-то достучался. Надо играть жёстко, но не грязно.



Задания играть грубо против Гусева и Уила не было, как и в Омске против Буше — это был несчастный случай. Поезд для нас никуда не уходит. Он стоит на месте. Чемпионат только разгоняется. Рано делать выводы. Анатолий Никонцев, возможно, уже сыграет на выезде. Функционально он уже более-менее готов. Игорь Бобков уже тренируется, всё хорошо выполняет», — цитирует Мартемьянова сайт КХЛ.