"Лада" обыграла ЦСКА в матче КХЛ

"Лада" проводит первый сезон в КХЛ впервые с сезона-2017/18. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).