«Лада» одержала волевую победу над ЦСКА в матче КХЛ

«Лада» обыграла ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Лада» / Андрей Холмов, Елизавета Уткина

Команда из Тольятти на своем льду одержала волевую победу со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей голами отметились Дмитрий Кугрышев (35 я минута), Данила Моисеев (36 я) и Андрей Алтыбармакян (48 я). У ЦСКА единственный гол в активе Максима Мамина (34 я).

ЦСКА потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Команда Сергея Федорова с 7 очками занимает восьмое место в Западной конференции.