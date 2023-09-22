Вратарь шведского клуба рассказал, следят ли в стране за КХЛ
Бывший голкипер сборной России, а ныне вратарь шведского «Буроса» Константин Барулин заявил, что его одноклубники спрашивают его про Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), отметив, что в Швеции интересуются российским чемпионатом. Слова Барулина передает Legalbet.
«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков. Всем интересно, в Швеции следят за КХЛ. В моей команде ребята интересовались, как все происходит. КХЛ на хорошем счету во всем мире. Много вопросов было» — сказал Барулин.
Барулин выступает в «Буросе» с 2021 года. Также голкипер играл за чешское «Динамо Пардубице», казанский «Ак Барс», «Нефтехимик», ЦСКА, «Сочи», «Атлант», «Авангард» и СКА. В 2012 году Барулин стал чемпионом мира в составе сборной России. Также в его копилке бронза и серебро мировых первенств.