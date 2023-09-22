Вратарь шведского клуба рассказал, следят ли в стране за КХЛ

«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков. Всем интересно, в Швеции следят за КХЛ. В моей команде ребята интересовались, как все происходит. КХЛ на хорошем счету во всем мире. Много вопросов было» — сказал Барулин.