«Сибирь» и «Нефтехимик» совершили обмен

«Сибирь» произвела обмен с «Нефтехимиком», сообщается в официальном телеграм-канале новосибирского клуба.

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Отмечается, что состав нижнекамской команды в результате сделки пополнил 28-летний нападающий Никита Сетдиков. В обратном направлении проследовал 27-летний форвард Михаил Назаров.

Напомним, 20 сентября «Сибирь» поместила Сетдикова в список отказов. По истечении срока нападающего не забрал ни один клуб. Назаров же является воспитанником новосибирской команды и возвращается в родные места.