Хоккеист Гудачек: до СВО я был счастлив в России

«Вижу ли я критические комментарии в адрес словацких игроков, играющих в КХЛ? Я стараюсь этого не замечать. Я не слежу за тем, что пишут и говорят в СМИ. Те, кто играет в КХЛ, твёрдо верят, что ситуация со спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) изменится. Но дело вовсе не в нас или в том, чего мы хотим. Это решают другие люди. До СВО я жил в России, и мы с семьёй были там счастливы.



Ситуация в России и после этого не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта. Я понимаю, что обычные люди могут страдать. Я определённо склонен вернуться в КХЛ, если появится хорошее предложение», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.