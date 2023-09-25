«Авангард» забил в свои пустые ворота при отложенном штрафе

«Авангард» забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом».

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Эпизод произошел на третьей минуте третьего периода при счете 1:3 в пользу «Автомобилиста».

Главный арбитр матча поднял руку вверх, показывая, что в составе «Автомобилиста» последует удаление.

«Авангард» продолжил контроль шайбы в зоне соперника, заменил вратаря на шестого полевого игрока, но шайба после передачи защитника Семена Чистякова перескочила через клюшку партнера и отправилась в пустые ворота команды.

Удаление хоккеиста «Автомобилиста» произошло после гола – на скамейку отправился Александр Севостьянов, на которого и записали шайбу в пустые ворота.