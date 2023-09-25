$96.15+0.10102.250

«Авангард» забил в свои пустые ворота при отложенном штрафе. «Автомобилист» удалился и забросил еще одну шайбу в меньшинстве

«Авангард» забросил шайбу в свои ворота в матче с «Автомобилистом».

«Авангард» забил в свои пустые ворота при отложенном штрафе
© Sports.ru

Команды проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Эпизод произошел на третьей минуте третьего периода при счете 1:3 в пользу «Автомобилиста».

Главный арбитр матча поднял руку вверх, показывая, что в составе «Автомобилиста» последует удаление.

«Авангард» продолжил контроль шайбы в зоне соперника, заменил вратаря на шестого полевого игрока, но шайба после передачи защитника Семена Чистякова перескочила через клюшку партнера и отправилась в пустые ворота команды.

Удаление хоккеиста «Автомобилиста» произошло после гола – на скамейку отправился Александр Севостьянов, на которого и записали шайбу в пустые ворота.

Матч возобновился при игре «Авангарда» в большинстве, но при формате меньшинства «Автомобилист» забросил пятую шайбу в матче – отличился Андрей Обидин.