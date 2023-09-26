Под занавес первого периода нападающий «Сиэтла» Мариан Студенич жёстко сыграл против форварда «огоньков» Джейкоба Пеллетье. Хоккеист «Калгари» въехал в чужую зону и начал тормозить. В этот момент Студенич врезался в Пеллетье, который улетел головой в борт. Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров вступился за своего партнёра, набросившись на нападающего «Сиэтла» и начав массовую потасовку. Пеллетье ещё долго не мог подняться со льда.