Кузнецов остался недоволен экс-тренером «Вашингтона»

«Они всё к деньгам сводят? Да, там много моментов было. Я говорю: «Вы привезли тренера, который под стиль не подошёл чуть-чуть, нам пришлось перестраиваться». Такие моменты. Говорю: «Вы же за что-то мне платили эти деньги, правильно? За то, что я делал хорошо. А я сейчас приехал, и мне говорят: «Слушай, это не надо делать. Ты шайбу закидывай в зону, беги и закрывай вратаря».



Вот от этого всё и пошло неправильно вообще. У нас у каждого своя роль должна быть, каждый должен выполнять свою роль, и с каждого будет спрос с этой роли, правильно? А когда ты рояль таскаешь, а потом тебе говорят: «Не-не, давай-ка играй теперь сегодня на рояле». А человек никогда не играл на рояле, а ему говорят: «Давай, играй!»



Это моё личное мнение. Понятно, что, может быть, я и ошибаюсь, может быть, неправильно… Не знаю… У нас такие центральные были… Четыре центральных: Бекки (Никлас Бекстрём. — Прим. «Чемпионата»), я, Строум и Дауд. Ларс Эллер ещё был. Я думаю, что с такими центральными можно было, в принципе, что-то придумать: побольше как-то в середине, шайбу придержать попытаться. А у нас всё от простого: до красной зоны — и побежали.



Старая школа? Я не знаю… Если это вообще школа (смеётся).



Не связываю ли неудачный прошлый сезон с тем, что у нас было много травм? Да нет… До этого у нас тоже было много травм. И когда все как раз травмировались, мы поехали в гости и «Флориду» обыгрывали. И такие игры были сумасшедшие — вытаскивали их, хотя у нас по семь человек из фарм-клуба было. Как-то коллектив такой — все раз-раз! Эти просто обороняются, ничего не пропускают. Мы вышли — играем в хоккей. Потом все вышли — Бекки, Вилли (Том Уилсон. — Прим. «Чемпионата») — как-то в одно время всё. И тренер говорит: «Всё, теперь играем в плейоффовский хоккей». Чёрт, январь за окном!



У меня было понятие всегда в хоккее, что у каждого хоккеиста есть определённые роли, и он свои сильные стороны использует, и с него требует это, правильно? А здесь отошли от этого всего видения — и от этого, наверное, такой результат получился. Я даже сейчас не понимаю, как мы в зоне защиты играли. Два года прошло. Мы так недавно ржали с Орлом (Дмитрий Орлов. — Прим. «Чемпионата»): «Как мы в зоне защиты играли?» — «Да я не знаю» — «Вот и я не знаю тоже», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».