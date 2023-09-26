В эти минуты в Минске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает «Ак Барс». После первого периода счёт 2:1 в пользу гостей.

Перед началом встречи телеведущая и певица Ольга Бузова произвела символическое вбрасывание, после чего не удержалась на льду и упала. Главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов с улыбкой воспринял этот момент.

В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова отправятся в гости к «Торпедо» 28 сентября.