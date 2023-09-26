«Торпедо» возглавило таблицу КХЛ

В начале второй двадцатиминутки Кирилл Воронин с передачи Игоря Ларионова открыл счёт в матче. На 11-й минуте периода Даниил Бокун с передач Кирилла Воронина и Антона Сизова удвоил преимущество гостей. Спустя две минуты Игорь Ларионов с передач Максима Летунова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:0. В конце второго периода Кирилл Ураков с передач Данила Веряева и Антона Сизова довёл счёт до крупного.