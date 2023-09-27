СКА одержал четвертую победу подряд

СКА одержал четвёртую победу подряд, обыграв всухую «Сибирь» в гостях
В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В первом периоде команды голов не забили.
В середине второй двадцатиминутки Михаил Воробьёв с передач Артёма Сергеева и Александра Никишина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.
В конце третьего периода Алекс Гальченюк установил окончательный счёт в матче, оформив дубль.
Для СКА эта победа стала четвёртой подряд после пяти проигранных встреч. В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Барысом» 30 сентября. Армейцы отправятся в гости к «Сочи» 2 октября.