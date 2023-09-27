СКА одержал четвертую победу подряд

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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В первом периоде команды голов не забили.

В середине второй двадцатиминутки Михаил Воробьёв с передач Артёма Сергеева и Александра Никишина открыл счёт во встрече. На 19-й минуте второго периода Алекс Гальченюк с передач Михаила Воробьёва и Семёна Синяткина удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.

В конце третьего периода Алекс Гальченюк установил окончательный счёт в матче, оформив дубль.