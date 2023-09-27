Экс-тренер «Салавата Юлаева» рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

«Вторая супруга Елена сказала — либо мы вместе и нет алкоголя, либо мы не будем вместе. И, конечно же, я сразу сказал — естественно, алкоголя в жизни больше не будет. Я не употребляю алкоголь до сих пор, он исключен, в нашей семье его нет, ни по праздничным дням, ни по каким», — приводит слова Зюзина ГТРК «Башкортостан».