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Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба "Лада"

Двукратная победительница Кубка Федерации и Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба "Лада". Об этом ТАСС сообщил гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

Анастасия Мыскина станет президентом хоккейного клуба "Лада"
© ТАСС

"Анастасия Мыскина станет президентом "Лады", принципиально вопрос решен. Со своими специалистами она прорабатывает условия контракта. В этой ситуации ни одна из сторон не торопится", - сказал Чеботарев.

На протяжении четырех лет Мыскина является членом наблюдательного совета "Лады".