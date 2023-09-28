Арбитр матча СКА – «Сибирь» рассказал об удалении Ротенберга

«Он перешёл грань дозволенного». Арбитр матча СКА – «Сибирь» — об удалении Ротенберга
Арбитр предсезонного матча СКА – «Сибирь» Алексей Васильев рассказал об удалении до конца матча главного тренера армейцев Романа Ротенберга.
«Сибирь» стала играть в жёсткий хоккей, без прокатов, применяя силовые приёмы, некоторые из которых выходили за рамки правил. В частности удар Ильи Морозова против Захара Бардакова. Роман Борисович, заступаясь за игроков, немного «закипел» и перешёл грань дозволенного. Пришлось его удалить. Выбора не было. Иначе на льду начался бы полный бардак.
Как ведёт себя Ротенберг с судьями? По-разному. Как правило – спокойно. Иногда проявляет эмоции. Но это свойственно всем. Очень редко «закипает». В таком случае общаться с ним тяжело, как и с любым другим человеком», — приводит слова Васильева сайт КХЛ.
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