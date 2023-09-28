Арбитр матча СКА – «Сибирь» рассказал об удалении Ротенберга

«Сибирь» стала играть в жёсткий хоккей, без прокатов, применяя силовые приёмы, некоторые из которых выходили за рамки правил. В частности удар Ильи Морозова против Захара Бардакова. Роман Борисович, заступаясь за игроков, немного «закипел» и перешёл грань дозволенного. Пришлось его удалить. Выбора не было. Иначе на льду начался бы полный бардак.