Экс-игрок «Торпедо» поделился мыслями об отъезде из КХЛ

«Сумма не имеет значения, потому что с учётом всей ситуации ни один игрок не должен выплачивать контракт. Вот поэтому мне и пришлось остаться. Выполнив контракт, я уехал. «Шеллефтео» это знал, и знал, что я пытался избавиться от контракта.



Но выкупить его стоило бы огромных денег. Это было невозможно. Так быть не должно, ты не должен выкупать свой контракт, тебя не должны наказывать в такой ситуации. Сожалею, что всё получилось так, как получилось. Правда в том, что это сообщение было вырвано из контекста.



Клуб оказался в сложной ситуации. Я их понимаю — спонсоры и болельщики грозились уйти… Они сделали то, что должны были», — приводит слова Агостино Expressen.