«Трактор» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Челябинский "Трактор" со счетом 2:1 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

© РИА Новости

В составе "Трактора" заброшенными шайбами отметились Семен Дер-Аргучинцев (49-я минута) и Максим Шабанов (64). У "Спартака" гол забил Герман Рубцов (31-я минута).

"Трактор" одержал вторую победу в шести последних матчах. На этом отрезке команда сумела победить также тольяттинскую "Ладу" (1:0 ОТ). "Спартак" потерпел второе поражение в предыдущих трех играх, ранее команда проиграла также "Сочи" (2:3).