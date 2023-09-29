Форвард "Миннесоты" Капризов забил на первой минуте матча с "Колорадо"

В этим минуты на стадионе "Эксел Энерджи Центр" в Сэнт-Поле проходит предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш". Закончился первый период. "Миннесота" впереди со счетом 2:1.
Спустя 32 секунды после начала матча счет открыл нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В середине первого периода преимущество "Уайлд" удвоил Алекс Голигоски. За четыре минуты до конца стартового периода форвард "Колорадо" Спенсер Смоллман сократил отставание своей команды до минимума.
В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в 1/8 финала уступила в серии 2:4 "Даллас Старз". Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.
Всего в регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провел за "Миннесоту" 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова. Около месяца Капризов пропустил из-за травмы. Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: "Вегас Голден Найтс" встретится с "Сиэтл Кракен", "Нэшвилл" сыграет с "Тампой", а "Чикаго Блэкхокс" проведет поединок с "Питтсбург Пингвинс".