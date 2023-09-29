Форвард "Миннесоты" Капризов забил на первой минуте матча с "Колорадо"

В этим минуты на стадионе "Эксел Энерджи Центр" в Сэнт-Поле проходит предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш". Закончился первый период. "Миннесота" впереди со счетом 2:1.

Спустя 32 секунды после начала матча счет открыл нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В середине первого периода преимущество "Уайлд" удвоил Алекс Голигоски. За четыре минуты до конца стартового периода форвард "Колорадо" Спенсер Смоллман сократил отставание своей команды до минимума.

В минувшем сезоне в плей-офф Национальной хоккейной лиги "Миннесота" в 1/8 финала уступила в серии 2:4 "Даллас Старз". Капризов принял участие во всех шести матчах серии, отметившись лишь одной заброшенной шайбой.