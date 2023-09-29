Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Колорадо" в предсезонном матче

На стадионе "Эксел Энерджи-Центр" в Сент-Поле завершился предсезонный матч между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" и "Колорадо Эвеланш".

Встреча закончилась победой "Миннесоты" со счетом 4:2. Через 32 секунды после начала матча счет открыл нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. В середине первого периода преимущество "Уайлд" удвоил Алекс Голигоски. За четыре минуты до конца стартового периода форвард "Колорадо" Спенсер Смоллман сократил отставание своей команды до минимума.

На 15-й минуте второй двадцатиминутки третью шайбу "Миннесоты" забросил Йонас Бродин. В конце третьего отрезка игры нападающий Райли Фуфте забил второй гол "Колорадо". На последней минуте Капризов оформил дубль.