«Металлург» всухую обыграл «Салават Юлаев»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Первые два периода завершились без голов. На второй минуте третьего игрового отрезка Робин Пресс мощным броском вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Никита Михайлис. Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин оформил шат-аут.