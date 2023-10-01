Трех российских хоккеистов отправили в фарм‑клуб «Нэшвилла»

Голкипер Ярослав Аскаров , нападающие Федор Свечков и Егор Афанасьев переведены в клуб АХЛ «Милуоки Эдмиралс», сообщается на официальном сайте «Нэшвилл Предаторз».

В прошлом сезоне Аскаров провел в НХЛ один матч. В регулярном сезоне АХЛ на его счету 48 игр при 91,1% отраженных бросков, в плей офф — 12 матчей при 90,3% отраженных бросков.