Три российских хоккеиста попали в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

Три российских спортсмена оказались в топ-20 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на странице NHL Network в социальной сети X (бывший Twitter), передает «Лента.ру».

© РИА Новости

Как указано в публикации, 18-е место в рейтинге занял вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, 17-е — нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а на 14-ой строчке расположился защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Ранее НХЛ презентовала имена спортсменов, занявших места в топ-30 рейтинга. На последней строчке оказался капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Сейчас он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки из Канады.

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля.

Ранее владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд заявил, что вратарь команды Кирилл Капризов постепенно становится все более «американизированным».